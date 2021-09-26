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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поздравил жителей с Днем республики
Общество
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поздравил жителей с Днем республики
Global Look Press  /  Yevgeny Philippov

Владикавказ, 26 сентября. В столице Северной Осетии одновременно празднуют День республики и День города. Столица Северной Осетии — Владикавказ — была основана в 1784 году.

В городе проводятся конкурсы, мастер-классы, турниры, фестивали и концерты. В торжественных мероприятиях приняли участие глава Северной Осетии Сергей Меняйло, члены правительства республики и представители администрации Владикавказа. Глава республики поздравил всех участников народных гуляний, пожелав мира, добра и процветания. На праздник также были приглашены представители военно-морского флота РФ.

Особое внимание жителей региона привлек фестиваль осетинских пирогов и сыра, в котором приняли участие студенты Владикавказского торгово-экономического техникума, сообщают «Народные Новости». Вместе с тем во Владикавказе прошла ярмарка с товарами местных производителей и фестиваль этнического костюма «Рон». Специально для участия в фестивале были привезены коллекции традиционных костюмов из Башкортостана, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Чечни, а также Южной Осетии.

Ранее в Северной Осетии состоялось парламентское голосование, по результатам которого главой республики стал Сергей Меняйло. Депутаты единогласно избрали его на этот пост.

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Сергей Меняйло владикавказ северная осетия
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