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Бойцы Народной милиции ЛНР сбили беспилотник ВСУ в районе поселка Калиново
Армия
Бойцы Народной милиции ЛНР сбили беспилотник ВСУ в районе поселка Калиново
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Луганск, 26 сентября. Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был сбит силами Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, украинские военные планировали использовать беспилотник для осуществления разведки. При этом стоит отметить, что использование дронов на линии соприкосновения в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.

«Вчера нами обнаружен вражеский беспилотник типа квадракоптер, который был поднят с позиций 3-го батальона (ВСУ. — Прим. ред.) и направлялся в сторону населенного пункта Калиново для ведения воздушной разведки и уточнения позиций Народной милиции ЛНР», — рассказал Филипоненко.

Официальный представитель НМ республики уточнил, что после обнаружения БПЛА луганские военнослужащие приняли решение его сбить. Он добавил, что подобное нарушение в очередной раз указывает на стремление Киева дестабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели военнослужащего Народной милиции в результате снайперского обстрела со стороны украинской армии.

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ЛНР всу донбасс беспилотник
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