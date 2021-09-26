Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 20:19
20:18
Происшествия
Цистерну с битумом сплющило при столкновении с грузовиком в Ленобласти
20:17
Армия
Экс-глава МИД Украины Климкин допустил совмещение военных потенциалов Киева и Варшавы
20:17
Политика
Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
20:16
Политика
Меркель молча покинула трибуну перед избирателями после новостей о результатах выборов
20:15
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
20:10
Политика
Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
20:10
Происшествия
Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
20:09
Политика
Сенатор Джабаров подтвердил намерения России работать с любым правительством Германии
20:08
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в районе Северного обхода в Калининграде
20:06
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк объяснила, почему отказалась выходить замуж за молодого бойфренда
Все новости

Российский экологический оператор перечислил опасные косметические отходы
Общество
Российский экологический оператор перечислил опасные косметические отходы
pixabay.com

Москва, 26 сентября. Упаковка некоторых видов косметических средств крайне опасна для окружающей среды, рассказал директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Футляр пудры состоит из пластика, металла, зеркала и самого косметического средства. Разделить упаковку таким образом, чтобы ее можно было отправить на переработку, фактически невозможно. К опасным отходам можно отнести и лак для ногтей. Его утилизацией занимаются предприятия, которые принимают отходы только от юрлиц.

«Обратите внимание, сколько составляющих в упаковке для духов, так ли нужны дозаторы для шампуней и жидкого мыла? А ведь именно эти составляющие в многокомпонентной упаковке невозможно утилизировать», — передает слова Буцаева телеканал «360».

РЭО направил 2,9 млрд рублей на строительство мусорных заводов в Московской области. Объекты смогут принимать более 760 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Комплекс «Алексинский карьер» появится городском округе Клин, в «КПО Нева» — в Солнечногорском.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российский экологический оператор перечислил опасные косметические отходы
экология косметика рэо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru