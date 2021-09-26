Российский экологический оператор перечислил опасные косметические отходы

Москва, 26 сентября. Упаковка некоторых видов косметических средств крайне опасна для окружающей среды, рассказал директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Футляр пудры состоит из пластика, металла, зеркала и самого косметического средства. Разделить упаковку таким образом, чтобы ее можно было отправить на переработку, фактически невозможно. К опасным отходам можно отнести и лак для ногтей. Его утилизацией занимаются предприятия, которые принимают отходы только от юрлиц.

«Обратите внимание, сколько составляющих в упаковке для духов, так ли нужны дозаторы для шампуней и жидкого мыла? А ведь именно эти составляющие в многокомпонентной упаковке невозможно утилизировать», — передает слова Буцаева телеканал «360».

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