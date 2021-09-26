Американские военные убили троих мирных граждан в сирийской провинции Дейр эз-Зор

Вооруженные силы США убили троих мирных граждан Сирии во время высадки десанта в Дейр эз-Зоре. Инцидент произошел утром 26 сентября в районе населенного пункта Аш-Шухейль на восточном берегу реки Евфрат, куда американские военнослужащие прибыли на вертолете. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA, ссылаясь на свои источники.

الاحتلال الأمريكي يقتل 3 أشخاص خلال إنزال جوي في قرية الشحيل بريف دير الزور#دير_الزور || #سانا https://t.co/nnD1qSpYNd pic.twitter.com/ItANnrwy7d — سانا عاجل (@SanaAjel) September 26, 2021

Военные напали на гражданское население во время проведения антитеррористической операции, реализуемой по инициативе Пентагона. В ней принимали участие как американские спецназовцы, так и бойцы тесно связанных с Соединенными Штатами вооруженных курдских группировок, входящих в состав «Сирийских демократических сил» (СДС). Прибывшие на место военнослужащие открыли огонь по домам и сельскохозяйственным угодьям, в результате чего несколько сирийцев получили несовместимые с жизнью ранения.

Федеральное агентство новостей /

После этого силы США взяли штурмом ряд располагающихся в поселке зданий, захватили нескольких человек, подозреваемых в террористической деятельности, и увезли их в неизвестном направлении.

Американское командование пока никак не прокомментировало произошедшее.

Федеральное агентство новостей /

Северо-восточные провинции Сирии, где располагаются основные нефтяные месторождения страны, в настоящее время контролируются проамериканскими боевиками «Сирийских демократических сил». За время своего присутствия в республике США создали там по меньшей мере девять своих баз, облегчающих взаимодействие с подконтрольными военизированными объединениями.

Вся деятельность Соединенных Штатов на территории ближневосточного государства осуществляется незаконно — Вашингтон не получал от Дамаска разрешения на пребывание армии на территории страны.

Россия, силы которой находятся в Сирии на законных основаниях, неоднократно обращала внимание на нелегитимность присутствия американцев в регионе. Эту позицию вновь вчера озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на Генассамблеи ООН. Министр подчеркнул, что Москва на официальном уровне осуждает присутствие американских сил на правом берегу Евфрата.