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Американские военные убили троих мирных граждан в сирийской провинции Дейр эз-Зор
Весь мир
Американские военные убили троих мирных граждан в сирийской провинции Дейр эз-Зор
Федеральное агентство новостей  / 

Вооруженные силы США убили троих мирных граждан Сирии во время высадки десанта в Дейр эз-Зоре. Инцидент произошел утром 26 сентября в районе населенного пункта Аш-Шухейль на восточном берегу реки Евфрат, куда американские военнослужащие прибыли на вертолете. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA, ссылаясь на свои источники.

Военные напали на гражданское население во время проведения антитеррористической операции, реализуемой по инициативе Пентагона. В ней принимали участие как американские спецназовцы, так и бойцы тесно связанных с Соединенными Штатами вооруженных курдских группировок, входящих в состав «Сирийских демократических сил» (СДС). Прибывшие на место военнослужащие открыли огонь по домам и сельскохозяйственным угодьям, в результате чего несколько сирийцев получили несовместимые с жизнью ранения.

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Федеральное агентство новостей  / 

После этого силы США взяли штурмом ряд располагающихся в поселке зданий, захватили нескольких человек, подозреваемых в террористической деятельности, и увезли их в неизвестном направлении.

Американское командование пока никак не прокомментировало произошедшее.

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Федеральное агентство новостей  / 

Северо-восточные провинции Сирии, где располагаются основные нефтяные месторождения страны, в настоящее время контролируются проамериканскими боевиками «Сирийских демократических сил». За время своего присутствия в республике США создали там по меньшей мере девять своих баз, облегчающих взаимодействие с подконтрольными военизированными объединениями.

Вся деятельность Соединенных Штатов на территории ближневосточного государства осуществляется незаконно — Вашингтон не получал от Дамаска разрешения на пребывание армии на территории страны.

Россия, силы которой находятся в Сирии на законных основаниях, неоднократно обращала внимание на нелегитимность присутствия американцев в регионе. Эту позицию вновь вчера озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на Генассамблеи ООН. Министр подчеркнул, что Москва на официальном уровне осуждает присутствие американских сил на правом берегу Евфрата.

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сша сирия дейр эз-зор сдс
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