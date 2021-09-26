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Соединенные Штаты Америки могут впервые объявить дефолт в ноябре
Экономика
Соединенные Штаты Америки могут впервые объявить дефолт в ноябре
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 26 сентября. Правительство США вынуждено поднимать потолок государственного долга. В противном случае стране придется объявить дефолт уже этой осенью.

США никогда ранее в истории не объявляли дефолт. Такая мера может понадобиться, если у министерства финансов закончатся средства на погашение долговых обязательств. Специалисты утверждают, что такие действия могут привести к страшным последствиям для мировой экономики.

Дефолт по государственному долгу может быть объявлен с 15 октября по 4 ноября. США могут выиграть больше времени, если Конгресс примет решение об увеличении потолка государственного долга. Об этом пишет ТАСС.

«Как поступит Минфин в такой ситуации, неизвестно. Мы никогда не были в этой (ситуации — Прим. ФАН) раньше», — говорит директор центра по экономической политике Шай Акабас.

В Палате представителей США одобрили повышение потолка госдолга, однако представители республиканской партии пообещали заблокировать решение в Сенате.

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