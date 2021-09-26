Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 20:19
20:17
Политика
Политолог Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве Турции
20:16
Политика
Меркель молча покинула трибуну перед избирателями после новостей о результатах выборов
20:15
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
20:10
Политика
Экс-глава МИД Украины отметил неизменность политики ФРГ в отношении Москвы и Киева
20:10
Происшествия
Экологи заинтересовались массовой гибелью рыбы в пруду под Тулой
20:09
Политика
Сенатор Джабаров подтвердил намерения России работать с любым правительством Германии
20:08
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в районе Северного обхода в Калининграде
20:06
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк объяснила, почему отказалась выходить замуж за молодого бойфренда
20:04
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк назвала тяжелобольную мать бойцом
19:59
Общество
В Татарстане спасли застрявшего в речном иле рыбака
Все новости

В ЕС признали ошибкой полный отказ от атомной энергетики
Экономика
В ЕС признали ошибкой полный отказ от атомной энергетики
pixabay.com

Брюссель, 26 сентября. Курс на замену атомной энергетики возобновляемыми источниками энергии оказался ошибочным. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он констатировал, что атомные электростанции (АЭС) продолжат свою работу и к 2050 году. Об этом, ссылаясь на интервью политика радио RTL, пишет ТАСС.

«Однозначно, нужно сохранять атомную энергетику. Те, кто думают, что можно совершить зеленый безуглеродный переход без ядерной энергетики, ошибаются», — сказал Бретон.

Несостоятельность такой точки зрения еврокомиссар проиллюстрировал на примере Великобритании. Страна, по его словам, сильно зависит от ветряной энергетики, но сейчас там нет ветра. Кроме того, Бретон привел данные по Европе, где за последние шесть недель ветряными установками было выработано меньше энергии, чем предполагалось.

Климатическая повестка не должна вступать в противоречие с обеспечением населения мира доступной энергией. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / В ЕС признали ошибкой полный отказ от атомной энергетики
атом энергетика еврокомиссар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru