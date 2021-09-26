В ЕС признали ошибкой полный отказ от атомной энергетики

Брюссель, 26 сентября. Курс на замену атомной энергетики возобновляемыми источниками энергии оказался ошибочным. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он констатировал, что атомные электростанции (АЭС) продолжат свою работу и к 2050 году. Об этом, ссылаясь на интервью политика радио RTL, пишет ТАСС.

«Однозначно, нужно сохранять атомную энергетику. Те, кто думают, что можно совершить зеленый безуглеродный переход без ядерной энергетики, ошибаются», — сказал Бретон.

Несостоятельность такой точки зрения еврокомиссар проиллюстрировал на примере Великобритании. Страна, по его словам, сильно зависит от ветряной энергетики, но сейчас там нет ветра. Кроме того, Бретон привел данные по Европе, где за последние шесть недель ветряными установками было выработано меньше энергии, чем предполагалось.

Климатическая повестка не должна вступать в противоречие с обеспечением населения мира доступной энергией. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Александр Новак.