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«Ростов» потерпел поражение от «Ахмата» в первом матче после ухода Семина
Спорт
«Ростов» потерпел поражение от «Ахмата» в первом матче после ухода Семина
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Ростов-на-Дону, 26 сентября. «Ахмат» на выезде нанес поражение «Ростову» в матче чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 обыграл «Ростов» в поединке девятого тура РПЛ, который прошел 26 сентября. Счет в матче на 36-й минуте открыл защитник гостей Виталий Лысцов. Он поразил ворота Сергея Песьякова ударом с дальней дистанции. После перерыва полузащитник Игорь Коновалов реализовал пенальти, удвоив преимущество «Ахмата». В добавленное время форвард «Ростова» Дмитрий Полоз сократил отставание хозяев в счете, однако большего желто-синим сделать не удалось.

Благодаря победе «Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с шестью баллами в активе остался на 15-й строчке.

Ранее Заур Тедеев был назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Ростов». Он возглавил команду после ухода Юрия Семина, который подал в отставку.

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футбол ростов ахмат чемпионат россии рпл
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