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Military Watch: российские истребители МиГ-31 получили новое грозное вооружение
Армия
Military Watch: российские истребители МиГ-31 получили новое грозное вооружение
flot.com  /  Пресс-служба Северного флота

Вашингтон, 26 сентября. Российский высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 стал еще более опасным для противников благодаря новому вооружению, пишут аналитики американского портала Military Watch (MW).

Самолеты МиГ-31 несут службу в российской боевой авиации на протяжении многих лет, однако недавно они прошли комплексную модернизацию, отмечают авторы статьи, пересказ их публикации представляет «ПолитРоссия». В частности, эти истребители оснащаются ракетами Р-74М для ведения маневренного воздушного боя и новейшим бортовым радиолокационным комплексом «Заслон-М», подчеркивают главные достоинства перехватчиков эксперты MW.

«МиГ-31 способен выполнять боевые задачи на очень большой высоте. Выносливость и впечатляющие скоростные характеристики, а также наличие в арсенале мощных ракет большой дальности Р-37 делают этот самолет еще более совершенным», — уверены авторы статьи.

По их мнению, дальний истребитель-перехватчик МиГ-31 является «самым боеспособным и грозным самолетом» в составе ВКС РФ. Ранее сообщалось, что пилоты истребителей МиГ-31 Западного военного округа отработали вылеты с фотострельбой в Тверской области.

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