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EurAsian Times: российские вертолеты Ка-52К «спасут» морскую авиацию Китая
Армия
EurAsian Times: российские вертолеты Ка-52К «спасут» морскую авиацию Китая
wikipedia.org  /  Роман Дергунов / CC BY-SA 4.0

Нью-Дели, 26 сентября. Российские ударные вертолеты Ка-52К («Катраны») морского базирования обладают впечатляющими тактико-техническими преимуществами, полагает индийский эксперт Парт Сатам.

Высокие боевые качества «Катранов» обусловили их приобретение китайскими властями для новых вертолетоносцев типа 075, отмечает Сатам в статье для издания EurAsian Times, пересказ главных тезисов его публикации предоставлен «ПолитРоссией».

Российские вертолеты отличаются мощным бронированием, совершенным вооружением и самым современным радиолокационным оборудованием. Ка-52К способен не только вести воздушный бой и поддерживать высадку десанта, но и вести ракетный огонь по вражеским кораблям, восхищается индийский аналитик.

«Это делает российский Ка-52К многоцелевым вертолетом, способным выполнять самые разные операции… Они могут эффективно обеспечивать воздушную поддержку как в качестве ударной авиации, так и в качестве разведчиков, предоставляя данные о ситуации на поле боя», — пишет обозреватель EurAsian Times.

По мнению Сатама, «Катраны» смогут «спасти морскую авиацию» Китая, так как ВМС этой страны не располагают собственными винтокрылыми машинами с боевыми возможностями, аналогичными Ка-52К. Ранее сообщалось о беспокойстве американских военных аналитиков в связи с боевой мощью российских вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник».

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вертолеты ка-52 катран
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