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BadComedian сравнил Роднянского со Сталиным после блокировки обзора на «Чернобыль»

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 18:28
Общество
BadComedian сравнил Роднянского со Сталиным после блокировки обзора на «Чернобыль»
Pr Scr youtube.com  /  BadComedian

Москва, 26 сентября. Блогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, нелестно отозвался о продюсере фильма «Чернобыль» Александре Роднянском.

Несколько дней назад BadComedian выпустил обзор на ленту Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС. Блогер сообщил в соцсетях, что видео заблокировали у большей части его аудитории. Как напомнил Баженов, во время его разбирательств с одной кинокомпанией из-за другого обзора Роднянский встал на сторону BadComedian.

«Критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии», — процитировал продюсера кинообозреватель.

Однако после выхода видео о «Чернобыле» Роднянский изменил свою позицию. Продюсер в жесткой форме раскритиковал блогера и заявил, что Баженов «заражен советской ностальгической фобией». В ответ BadComedian сравнил Роднянского с советским вождем.

«Естественно, Роднянский аки Сталин не знал про репрессии и ущемления. Уверен, что так получилось случайно, а виноваты клятые предатели, что просто подставили хорошего человека», — саркастично возмутился блогер.

Подписчики сообщили обозревателю, что его видео якобы заблокировал Netflix. Баженов назвал это странным, поскольку на YouTube можно найти более крупные проекты стриминговой платформы.

В своем обзоре на «Чернобыль» BadComedian высмеял Данилу Козловского. По мнению блогера, актер пытался изобразить на экране супергероя.

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чернобыль роднянский badcomedian
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