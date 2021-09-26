Самый полный скелет титанозавра нашли в Аргентине

По счастливой случайности во время отлива аргентинским археологам довелось обнаружить и извлечь кости гигантского травоядного динозавра.

Несколько лет назад в 800 метрах от этого места уже были обнаружены останки представителя этого вида. Теперь же, благодаря низкому уровню воды, ученым удалось найти кости еще одной особи. По мнению специалистов, возраст находки доказывает, что титанозавры появились в начале мелового периода, а также подтверждает гипотезу того, что эти гигантские ящеры зародились на древнем суперконтиненте Гондвана.

«Эти травоядные животные с длинной шеей называются зауроподами, а если еще точнее — титанозаврами. Они населяли Патагонию и Гондвану миллионы лет назад. Мы говорим об окаменелостях возрастом 90 миллионов лет, которые образовались, когда здесь была еще не пустыня, а лес», — пояснил палеонтолог Хорхе Орландо Кальво.

Команда Кальво работала не покладая рук, так как отлив — дело временное и было неизвестно, в каком состоянии окажутся кости в следующий раз.

«Мы примерно подсчитали, и этот титанозавр мог достигать 30 метров в длину, если основываться на извлеченной нами плечевой кости, размер которой составляет почти 1,5 метра. Это значит, что бедренные кости этой особи достигали двух метров в длину, но, к сожалению, мы опоздали, так как увидели только их силуэт на скале, который тут же разбили волны. Мы знаем только, что это было гигантское животное. А 50-сантиметровые позвонки, которые мы извлекаем в данный момент, указывают на то, что длина хвоста была не менее 12-15 метров», — описывает находку палеонтолог.

Среди фрагментов титанозавра оказались кости передних конечностей и плечевых суставов, хвостовые позвонки и несколько ребер. Находка является самым полным скелетом этого вида из всех, которые когда-либо доводилось видеть палеонтологам. После извлечения костей ученые планируют реставрировать их и соединить с останками других титанозавров. Таким образом, завершение этой головоломки приведет к созданию самого большого и полного скелета этого травоядного зауропода в мире, ранее «оживленного» в знаменитом спилберговском блокбастере «Парк юрского периода».