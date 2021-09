Крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock ставит на экологическую повестку

Вашингтон, 26 сентября. Инвестиционный фонд BlackRock наращивает свои усилия в деле борьбы с изменением климата. Специалисты крупнейшего в мире инвестфонда, который управляет активами стоимостью более 8 триллионов долларов, работают над разработкой программного обеспечения для отслеживания климатических изменений.

Сообщается, что компания дорабатывает собственную систему управления рисками Aladdin с целью визуализации последствий сделанных инвестиций на глобальное изменение климата. Благодаря нововведению, инвесторы, которые используют Aladdin, смогут увидеть, насколько велик вклад каждой акции или облигации в их портфелях на глобальное потепление. Таким образом у инвесторов появляется инструмент для разделения компаний и их акций на «экологичные» и «неэкологичные». В условиях нынешней климатической повестки это станет важным инструментом, влияющим на бизнес.

Кроме того, BlackRock совместно с несколькими крупными корпорациями предоставил инвестиции благотворительному фонду Билла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst, деятельность которого направлена на борьбу с изменениями климата: Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America и ArcelorMittal выделили фонду около 1 миллиарда долларов.

Bill Gates has raised more than $1 billion in corporate funding for Breakthrough Energy Catalyst, drawing on BlackRock Inc.’s Larry Fink and Microsoft Corp.’s Satya Nadella to rally support for some of the world’s most demanding clean-energy projects.https://t.co/mH5FvD2Ew0 pic.twitter.com/TgampT6Z0M