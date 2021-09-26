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Крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock ставит на экологическую повестку
Весь мир
Крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock ставит на экологическую повестку
Global Look Press  /  Steve Taylor / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 26 сентября. Инвестиционный фонд BlackRock наращивает свои усилия в деле борьбы с изменением климата. Специалисты крупнейшего в мире инвестфонда, который управляет активами стоимостью более 8 триллионов долларов, работают над разработкой программного обеспечения для отслеживания климатических изменений.

Сообщается, что компания дорабатывает собственную систему управления рисками Aladdin с целью визуализации последствий сделанных инвестиций на глобальное изменение климата. Благодаря нововведению, инвесторы, которые используют Aladdin, смогут увидеть, насколько велик вклад каждой акции или облигации в их портфелях на глобальное потепление. Таким образом у инвесторов появляется инструмент для разделения компаний и их акций на «экологичные» и «неэкологичные». В условиях нынешней климатической повестки это станет важным инструментом, влияющим на бизнес.

Кроме того, BlackRock совместно с несколькими крупными корпорациями предоставил инвестиции благотворительному фонду Билла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst, деятельность которого направлена на борьбу с изменениями климата: Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America и ArcelorMittal выделили фонду около 1 миллиарда долларов.

В Breakthrough Energy сообщают, что выделенные средства будут использованы для реализации проекта, который направлен на финансирование, производство и закупку новых решений, которые помогут создать экономику с нулевым выбросом углерода.

«Половина технологий, необходимых для достижения нулевого уровня выбросов, либо еще не существует, либо слишком дороги для большинства стран мира. Catalyst разработан, чтобы изменить это и обеспечить эффективный способ инвестирования в наше будущее чистых технологий.

Работая с этим растущим сообществом частных и государственных партнеров, мы будем иметь глобальное представление об инновационном ландшафте энергетики — ключевых технологиях, передовых компаниях, финансовых партнерах и ключевых стратегиях, и финансировать проекты, которые окажут наибольшее положительное влияние на нашу планету», — заявил Гейтс.

В начале августа стало известно, что специалисты BlackRock работают над разработкой стратегии по скорейшему сокращению доли угольной электрогенерации в развивающихся странах.

Ранее фонд неоднократно подвергался резкой критике со стороны экологических активистов из-за финансовой поддержки компаний, деятельность которых вносила вклад во всемирное потепление.

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