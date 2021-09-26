Макрон обратился в полицию из-за преследования папарацци

Париж, 26 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали жалобу в полицию на папарацци Тибо Далифара. Журналист, по мнению Макрона, посягал на частную жизнь.

Согласно жалобе французского лидера, Далифар публиковал снимки супругов с мест отдыха, а также распространял снимки, сделанные напротив Елисейского дворца. Журналиста допросят сотрудники полиции в рамках предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что француз Дамьен Тарель, который в июне дал пощечину Макрону, после выхода из тюрьмы заявил, что не сожалеет о своем поступке. Также он поблагодарил сограждан за письма поддержки.