Дизайн двухмоторного китайского дрона CH-6 удивил экспертов The Drive

Вашингтон, 26 сентября. Презентация нового беспилотника CH-6 китайского производства станет заметным событием международного авиасалона в Чжухае, уверены аналитики американского издания The Drive.

Новому дрону необходимо уделить самое пристальное внимание, пишут авторы публикации, которые называют дизайн аппарата «интригующим» и отмечают его высокие тактико-технические характеристики и наличие двух двигателей.

Взлетная масса CH-6 может достигать 7,8 тонны, нагрузка – двух тонн, дальность полета составит от 4500 до 12000 километров. Ранее сообщалось, что перспективные американские БПЛА XQ-58A Valkyrie оказались совершенно не готовы к использованию в воздушных боях даже в качестве одноразовых средств поражения.

CH-6 (Caihong 6) twin-engine HALE UAV being developed by CASC at #AirshowChina2021. #Zhuhai2021 pic.twitter.com/moAPrGwKWm