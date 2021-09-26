Дизайн двухмоторного китайского дрона CH-6 удивил экспертов The Drive

Вашингтон, 26 сентября. Презентация нового беспилотника CH-6 китайского производства станет заметным событием международного авиасалона в Чжухае, уверены аналитики американского издания The Drive.

Новому дрону необходимо уделить самое пристальное внимание, пишут авторы публикации, которые называют дизайн аппарата «интригующим» и отмечают его высокие тактико-технические характеристики и наличие двух двигателей.

«Разработчики из китайского научно-исследовательского института аэрокосмических и аэродинамических технологий позиционируют данный БПЛА как «большой, высотный, высокоскоростной и многоцелевой ударно-разведывательный беспилотный авиакомплекс"», — сообщается в статье.

Взлетная масса CH-6 может достигать 7,8 тонны, нагрузка – двух тонн, дальность полета составит от 4500 до 12000 километров. Ранее сообщалось, что перспективные американские БПЛА XQ-58A Valkyrie оказались совершенно не готовы к использованию в воздушных боях даже в качестве одноразовых средств поражения.