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«Оппозиционная платформа» обвинила Киев в дискриминационной политике против русского языка
Политика
«Оппозиционная платформа» обвинила Киев в дискриминационной политике против русского языка
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 26 сентября. Киевская власть проводит дискриминационную политику по отношению к русскоязычному населению Украины, сообщили представители «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Соответствующее заявление партия опубликовала по случаю Европейского дня языков. В этот день странам Европы напоминают, что изучение иностранных языков необходимо поддерживать и вознаграждать, однако Киев придерживается обратной точки зрения.

«По отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведется дискриминационная политика штрафов и запретов», — отметили в ОПЗЖ.

Представители партии добавили, что власти Украины целенаправленно вводят ограничения на использование русского языка как в средствах массовой информации, так и в повседневной жизни граждан.

Как стало известно, пользователи Telegram резко осудили возможный перевод украинского языка на латиницу. Юзеры считают, что власть в Киеве захватили шизофреники.

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украина язык ОПЗЖ
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