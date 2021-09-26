Жители Швейцарии проголосовали за легализацию однополых браков

Берн, 26 сентября. Граждане Швейцарии выступили за легализацию однополых браков в стране в ходе референдума.

В последнее воскресенье сентября в Швейцарии прошел референдум. Жители страны высказали свое отношение к легализации однополых браков, сообщает общественная телекомпания RTS.

«Реформу одобрили 64,5% участников голосования», — сказано в сообщении.

В Швейцарии с 2007 года пары, состоящие из двух мужчин или женщин, по закону могли оформить зарегистрированное партнерство. Это давало им ряд тех же прав, которые имеются у гетеросексуальных супругов.

Не так давно конгресс мексиканского штата Сонора легализовал однополые браки, присоединившись к большинству других регионов страны. Законодатели крупного северного штата, граничащего с Аризоной и Нью-Мексико в США, одобрили законопроект с 26 голосами в поддержку и 7 против.