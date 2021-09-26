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Жители Швейцарии проголосовали за легализацию однополых браков

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 18:08
Общество
Жители Швейцарии проголосовали за легализацию однополых браков
https://pixabay.com

Берн, 26 сентября. Граждане Швейцарии выступили за легализацию однополых браков в стране в ходе референдума.

В последнее воскресенье сентября в Швейцарии прошел референдум. Жители страны высказали свое отношение к легализации однополых браков, сообщает общественная телекомпания RTS.

«Реформу одобрили 64,5% участников голосования», — сказано в сообщении.

В Швейцарии с 2007 года пары, состоящие из двух мужчин или женщин, по закону могли оформить зарегистрированное партнерство. Это давало им ряд тех же прав, которые имеются у гетеросексуальных супругов.

Не так давно конгресс мексиканского штата Сонора легализовал однополые браки, присоединившись к большинству других регионов страны. Законодатели крупного северного штата, граничащего с Аризоной и Нью-Мексико в США, одобрили законопроект с 26 голосами в поддержку и 7 против.

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референдум швейцария однополый брак
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