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Режиссер Серебренников показал первые фото памятника Олегу Табакову
Общество
Режиссер Серебренников показал первые фото памятника Олегу Табакову
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 26 сентября. Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников опубликовал в Сети первые фото нового надгробия на могиле Олега Табакова.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался весной 2018 года. Почти три года на его могиле был установлен деревянный крест, но недавно его заменили. На погосте установили памятник актеру в полный рост, а на плите написали его знаменитую фразу: «Все, что взял на себя, я выполнил».

Первые фотографии с Новодевичьего кладбища в Москве в личном Telegram-канале опубликовал режиссер Кирилл Серебренников. Подписчикам он рассказал, кто создавался эскиз для монумента.

«Художник — мой друг и многолетний соратник по работе в МХТ Коля Симонов. Могу, наконец, поздравить и семью ОП (Олега Павловича. — Прим. ред.), и всех нас с прекрасным по вкусу и очень точным по мысли и воплощению произведением», — написал Серебренников.

Режиссер пригласил поклонников творчества Олега Табакова посетить кладбище, навестить его могилу, оценить монумент и почтить память легендарного актера.

После смерти Олега Табакова его вдова Марина Зудина рассказала, что супруг не хотел в браке с ней становиться отцом во второй раз. Актриса сама приняла решение родить дочь.

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памятник серебренников табаков могила монумент
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