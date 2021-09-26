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Юрий Стоянов отреагировал на слухи о третьем актере в передаче «Городок»
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов отреагировал на слухи о третьем актере в передаче «Городок»
Prt Scr youtube.com  /  ещёнепознер

Москва, 26 сентября. Народный артист России Юрий Стоянов прокомментировал слухи об участии третьего актера в программе «Городок», которая перестала выходить в эфир после смерти Ильи Олейникова.

О съемках сатирической программы «Городок» в Сети распространяется много слухов. Согласно одному из них, кроме Юрия Стоянова и Ильи Олейникова, в съемках передачи был задействован еще один актер — некий Владислав Петренко. По неподтвержденной информации, третий исполнитель ролей трагически погиб во время работы в 1993 году.

Юрий Стоянов в беседе с журналистами прокомментировал это сообщение. Он заявил, что третьего человека на площадке не было, а если бы он и был, его не смогли бы скрыть от глаз зрителей.

«У нас много людей работало, они менялись. Мы абсолютно на виду снимались, это не закрытый был проект. Мы снимали на Фонтанке, 26, нас все соседи знали. У нас не так много локаций было — внутри двора да по всем квартирам. Это шило в мешке не утаишь», — цитирует «Говорит Москва» заявление Стоянова.

Актер пояснил, что в кадре «Городка» всегда было только два основных человека, это он и ныне покойный Илья Олейников. Всех дополнительных персонажей играли участники съемочной команды — костюмеры, операторы, водители и другие сотрудники. Никакого Владислава Петренко, по словам Юрия Стоянова, не существовало.

Стоянов весной признался, что публика не всегда положительно воспринимает его эксперименты в профессии. Он уверен, что к 64-м годам не смог полностью реализовать свой актерский талант.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юрий Стоянов отреагировал на слухи о третьем актере в передаче «Городок»
петренко олейников городок стоянов
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