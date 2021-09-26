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Фильм «Дюна» собрал в российском прокате свыше 560 млн рублей за первый уик-энд
Общество
Фильм «Дюна» собрал в российском прокате свыше 560 млн рублей за первый уик-энд
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 26 сентября. Фантастический боевик Дени Вильнева «Дюна», снятый по одноименному роману Фрэнка Герберта, установил рекорд по сборам в российском прокате с начала пандемии.

За первый уик-энд (с 15 по 19 сентября) фильм собрал более 566 миллионов рублей. Во вторые выходные «Дюна» заработала еще 300 миллионов. Всего за десять дней проката сборы превысили отметку в один миллиард рублей. Боевик Дени Вильнева показал лучший старт в российском прокате с начала пандемии, обогнав по прибыли даже экранизацию легендарного файтинга «Мортал Комбат». Правда, блокбастер по мотивам видеоигры сохранил за собой рекорд по сборам в день премьеры — он собрал 103 миллиона, а «Дюне» удалось заработать 100 миллионов рублей.

Продюсеры «Дюны» боялись, что постоянные переносы релиза негативно отразятся на сборах, но, похоже, это лишь подогрело интерес зрителей. Экранизация романа Фрэнка Герберта находится в лидерах проката почти во всех странах — на Украине, в Германии, Финляндии, Франции и Дании. Несмотря на успешный старт, фантастический боевик имеет шанс не окупиться. В США премьера «Дюны» одновременно состоялась в кинотеатрах и на платформе HBO Max. Аналитики уверены, большинство зрителей не пойдет в кино, имея возможно посмотреть ленту дома.

Дени Вильнев рассчитывает, что «Дюна» окупится и понравится зрителям. Он с нетерпением ждет возможности продолжить работу по книге Фрэнка Герберта и снять сиквелы. Однако у постановщика есть и запасной план: если продюсеры не будут заинтересованы в продолжении «Дюны», он приступит к работе над фильмом о Клеопатре.

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кино фильм дюна вильнев
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