Жители Земли могут остаться без интернета из-за вспышек на Солнце

Калифорния, 26 сентября. Солнечные вспышки могут привести к отключению интернета на Земле. К такому выводу пришли специалисты из Университета Калифорнии.

Мощность вспышек на Солнце настолько масштабна, что способна отключить не только искусственные спутники на орбите Земли, но и повлиять на работу техники на голубой планете. Такое событие может происходить раз в десять лет и значительно вредить глобальной электрической системе, предупредили исследователи.

Очередная солнечная вспышка может оставить население Земли без интернета. Однако поисковые системы продолжать работать. Предполагается, что пострадает какой-либо определенный сегмент Сети. Например, люди не смогут оплачивать покупки картами.

Радиоастроном Аластер Ганн объяснил, какой на самом деле цвета Солнца. Оказалось, что звезда зеленая, но человеческий глаз корректирует цвет с уклоном на белый.