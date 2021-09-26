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Жители Земли могут остаться без интернета из-за вспышек на Солнце
Наука
Жители Земли могут остаться без интернета из-за вспышек на Солнце
youtube.com  /  Streetcap1

Калифорния, 26 сентября. Солнечные вспышки могут привести к отключению интернета на Земле. К такому выводу пришли специалисты из Университета Калифорнии.

Мощность вспышек на Солнце настолько масштабна, что способна отключить не только искусственные спутники на орбите Земли, но и повлиять на работу техники на голубой планете. Такое событие может происходить раз в десять лет и значительно вредить глобальной электрической системе, предупредили исследователи.

Очередная солнечная вспышка может оставить население Земли без интернета. Однако поисковые системы продолжать работать. Предполагается, что пострадает какой-либо определенный сегмент Сети. Например, люди не смогут оплачивать покупки картами.

Радиоастроном Аластер Ганн объяснил, какой на самом деле цвета Солнца. Оказалось, что звезда зеленая, но человеческий глаз корректирует цвет с уклоном на белый.

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