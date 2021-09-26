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Боец Народной милиции ЛНР погиб из-за обстрела со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 17:45
Армия
Боец Народной милиции ЛНР погиб из-за обстрела со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Луганск, 26 сентября. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Как указали в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел бойцов НМ ЛНР совершил украинский снайпер.

«В результате прицельного снайперского огня получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР», — заявили представители СЦКК.

По имеющейся информации, солдаты украинской армии совершили данный обстрел стрелкового оружия в направлении поселка городского типа Калиново.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают грубо нарушать режим полного прекращения огня в Донбассе. В течение суток они нанесли два огневых удара по территории республики.

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ЛНР всу донбасс обстрел
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