Комментатор Орлов высказался о кончине бывшего игрока «Зенита» Сергея Герасимца

Санкт-Петербург, 26 сентября. Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал об ушедшем из жизни экс-игроке «Зенита» и сборной Белоруссии Сергее Герасимце.

Сергей Герасимец был ведущим игроком петербургского «Зенита», спорстмен который хорошо разбирался в футболе. Соответствующее мнение в разговоре с журналистами издания «Известия» озвучил Геннадий Орлов.

«Это футболист, за которым я давно следил. Он воспитанник минского "Динамо", поиграл в этом клубе, а затем очень здорово выступал за "Зенит", был ведущим игроком и один раз даже забил московскому "Спартаку", — подчеркнул комментатор.

Герасимец ушел из жизни в ночь на 26 сентября в 55-летнем возрасте. Прославленный футболист скончался после завершения матча любительского клуба «Ядро», который стал чемпионом Северо-Запада.