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Дизайнеры не оценили дорогостоящий ремонт в квартире Пригожина и Валерии
Шоу-бизнес
Дизайнеры не оценили дорогостоящий ремонт в квартире Пригожина и Валерии
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 26 сентября. Недавно пользователи Сети высмеяли интерьеры в квартире Иосифа Пригожина и Валерии, назвав их «цыганским шиком». Дизайнеры разделили это мнение об обстановке в звездном жилище.

Известная певица Валерия на днях опубликовала в Instagram-аккаунте ролик, на котором ее супруг Иосиф Пригожин проводит уборку в квартире. Снимая видео, артистка имела неосторожность показать всю обстановку дома: мебель, декорированные стены, необычный пол и многое другое. Подписчики пришли в ужас от интерьеров в звездной квартире, назвав его «колхозом» и «цыганским шиком».

Как оказалось пользователи Сети, не без основания раскритиковали жилье Пригожина и Валерии. Дизайнер Ольга Ким объяснила, что супруги пытались сделать ремонт в стиле арт-деко, однако использовали слишком много элементов в декоре. По словам эксперта, отделка обошлась звездной паре в приличную сумму — не менее 100 тысяч рублей за квадратный метр, однако квартира выглядит слишком вычурно.

«Сказать, что квартира является эталоном стиля, значит сильно покривить душой. Для стиля арт-деко, который читается в декоре пола и отделке потолка, слишком много цвета, не свойственного данному стилю», — объяснила Ольга Ким в беседе с PopCornNews.

Мнение Ким разделила и ее коллега Алена Санаева. Она отметила, что интерьеры в квартире Пригожина и Валерии выглядят нелепо, из-за присущих в них трендов 15-летней давности. По словам дизайнера, жилье звездных супругов выглядит одновременно эпатажно и старомодно.

На видео, которое опубликовала Валерия, Иосиф Пригожин запечатлен в черных очках. Позже певица рассказала, что супруг перенес вынужденную операцию на глазах. После заражения коронавирусом музыкальный продюсер начал терять зрение.

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Валерия пригожин дизайн
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