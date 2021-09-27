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Спортивный диетолог Капель перечислила восемь секретов здорового похудения
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Топ-5 российских знаменитостей, которые похудели до неузнаваемости
Шоу-бизнес
Топ-5 российских знаменитостей, которые похудели до неузнаваемости
instagram.com  /  @achekhova

Участница телешоу Comedy Woman Екатерина Скулкина на днях продемонстрировала свою фигуру и призналась, что похудела на 20 килограммов. Несмотря на достижение, юмористка не перестает работать над собой и проводить огромное количество времени на тренировках, добиваясь больших результатов.

Екатерина Скулкина не единственная, кто может похвастаться проделанной над собой работой в спортивном зале. ФАН собрал топ-5 знаменитостей, которые похудели до неузнаваемости.

Ольга Картункова

Звезда телепроекта «Однажды в России» Ольга Картункова при росте 168 см весила 151 килограмм. Поклонники полюбили артистку за ее обаяние и чувство юмора, именно это она и считала самым главным. Картункова не раз признавалась, что никогда не отказывала себе в калорийной пище и даже не думала худеть. Но однажды юмористка сломала ногу, и врачи убедили ее, что реабилитация пройдет быстрее, если та сбросит лишние килограммы. Артистка села на жесткую диету, чем показала свою силу воли и стойкость. Это и помогло ей сбросить более 60 килограммов.

Топ-5 российских знаменитостей, которые похудели до неузнаваемости
Prt Scr instagram.com  / @kartynkova222

Максим Фадеев

Продюсер Максим Фадеев никогда не отличался точеной фигурой и очень удивил поклонников снимком, где полностью поместился в одну штанину шорт. Как уверяет Фадеев, он самостоятельно, без помощи диетолога за год смог сбросить 100 килограммов. Музыкант признался, что секрет успеха заключается в изменении мышления в отношении питания. Он заедал стресс, когда испытывал эмоциональный, а не физический голод.

Топ-5 российских знаменитостей, которые похудели до неузнаваемости
instagram.com  / @fadeevmaxim

Полина Гагарина

Многие могут позавидовать фигуре певицы Полины Гагариной, и уже вряд ли кто-то помнит время, когда обладательница роскошного тела весила почти 90 килограммов. Для певицы путь похудения стал настоящим испытанием. Сила воли, полный отказ от всех калорийных продуктов, ежедневные занятия хореографией и спортом помогли Гагариной сбросить 48 кг. По сей день она поддерживает свой вес и радует подписчиков новыми снимками в купальниках.

Топ-5 российских знаменитостей, которые похудели до неузнаваемости
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова всегда славилась своими формами, однако в какой-то момент ее вес приблизился к цифре 90 кг. Тогда телеведущая стала пробовать на себе всевозможные диеты, но ничего не помогало. Только отказ от мяса, сахара, дрожжей и занятия оздоровительной йогой помогли сдвинуться с мертвой точки. Теледива потеряла почти 25 кило и уже несколько лет удерживает свою фигуру в этих рамках.

Топ-5 российских знаменитостей, которые похудели до неузнаваемости
instagram.com  / @achekhova

Настя Каменских

В один момент 34-летняя певица Настя Каменских поняла, что после нескольких лет неконтролируемого обжорства необходимо взять себя в руки и начать вести здоровый образ жизни, чтобы сбросить лишний вес. Сначала певица безрезультатно изматывала себя диетами, которые привели ее к головным болям. Тогда Каменских отказалась от мяса (кроме птицы) и алкоголя. Она призналась, что установила четкое время приемов пищи, стала пить много воды и включила в свою жизнь ежедневные тренировки.

Топ-5 российских знаменитостей, которые похудели до неузнаваемости
instagram.com  / @kamenskux

Ранее россияне назвали актеров, режиссеров и актрис, которым они отдают предпочтение среди других представителей нового русского кино. Любимым режиссером жителей России оказался создатель фильмов «Брат», «Жмурки» и «Груз 200» Алексей Балабанов.

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