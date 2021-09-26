Глава минобороны Сербии с послом и военным атташе России посетили границу с Косово

Белград, 26 сентября. Глава минобороны Сербии Небойша Стефанович, а также российский посол Александр Боцан-Харченко и военный атташе Александр Зинченко побывали на границе с Косово.

По словам Стефановича, поездка на границу с Косово позволила ознакомить российских коллег с текущей ситуацией, а также продемонстрировала, что Белград выполняет международные обязательства.

«Мы хотим ознакомить наших друзей с ситуацией, с тем, что происходит, и убедить их, что Сербия исполняет международные соглашения и действует в рамках своих прав», — отметил министр.

Стефанович подчеркнул, что деэскалация на линии разграничения полностью зависит от Приштины. По его словам, власти Косова должны отозвать подразделения полицейского спецназа с линии разграничения. После этого Белград начнет переговоры с Приштиной.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с лидерами Сербии и Косова. Глава Североатлантического альянса предупредил Белград и Приштину, что силы международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR) сохраняют мандат на поддержание мира в регионе.