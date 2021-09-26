Завод Tesla в Шанхае планирует выпустить 300 тысяч электрокаров до конца месяца

Шанхай, 26 сентября. Автозавод Tesla, находящийся в Шанхае, планирует по итогам девяти месяцев 2021 года выпустить 300 тысяч электромобилей.

Предприятие занято интенсивным производством электрокаров, несмотря на повсеместный дефицит полупроводников. Шанхайский завод специализируется на сборке седана Model 3 и кроссовера Model Y. Модели предназначаются как для внутреннего рынка, так и для экспорта — в частности, в Германию и Японию.

Данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association) свидетельствуют, что к сентябрю текущего года с конвейера завода сошло порядка 240 тысяч машин. О планах производства предприятия сообщил анонимный источник, который заявил, что к концу года Tesla намерена отгрузить 450 тысяч электрокаров. Официально же компания информацию о планируемых объемах не представляет.

Линейка автомобилей Volvo получит обновленный логотип в 2023 году. Автомобилестроительная компания из Швеции приняла решение об изменении дизайна фирменной эмблемы.