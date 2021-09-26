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Глава Президентского совета Ливии заявил о важности консенсуса по закону о выборах
Весь мир
Глава Президентского совета Ливии заявил о важности консенсуса по закону о выборах
facebook.com  /  Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Нью-Йорк, 26 сентября. Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи заявил, что убедит кандидатов не участвовать в избирательном процессе, если стороны не достигнут консенсуса относительно правовой основы для проведения голосования. Об этом политик сообщил в интервью агентству Reuters.

Аль-Манфи сказал, что его цель — обеспечить проведение всеобщих президентских и парламентских выборов. Плебисцит запланирован на 24 декабря.

«Отсутствие надлежащего видения этого плебисцита и такого консенсуса само по себе является риском», — добавил глава Президентского совета.

Он указал на невозможность достижения конституционной основы для выборов и согласования соответствующих законов. На его взгляд, это является сугубо политической проблемой.

Мухаммад аль-Манфи сообщил, что нормативную базу должны согласовать Палата представителей и Высший государственный совет (ВГС).

«Это конституционный путь, который является главной обязанностью парламента и ВГС», — подтвердил политик.

Глава Президентского совета Ливии заявил о важности консенсуса по закону о выборах
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Он считает, что перед выборами крайне важно убедиться в наличии консенсуса относительно их правовой основы. Также необходимо удостовериться, что все кандидаты согласны принять результаты плебисцита.

По его словам, Президентский совет вмешается только в том случае, если Палата представителей, ВГС, ООН и Форум политического диалога не сумеют урегулировать правовые рамки избирательного процесса.

Палата представителей в начале сентября приняла закон о президентских выборах. Депутаты все еще работают над отдельным проектом, касающимся проведения голосования в законодательные органы.

Позже ВГС проголосовал за собственную нормативно-правовую базу. Документ разработан комитетом ведомства.

Ранее Мухаммад аль-Манфи встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переговоры прошли на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Стороны согласились с первостепенной важностью проведения всеобщих выборов.

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выборы ливия манфи
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