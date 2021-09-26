Поклонники позавидовали Моргенштерну после пикантной фотосессии его жены

Москва, 26 сентября. Жена скандально известного рэпера Алишера Моргенштерна, блогер Дилара Зинатуллина порадовала поклонников кадрами с новой смелой фотосессии.

Супруга рэп-исполнителя опубликовала пикантные снимки на своей странице в Instagram. Блогер сфотографировалась в облегающем боди с одним рукавом, лежа на полу. Знаменитость дополнила образ длинной черной перчаткой.

Зинатуллина попозировала в призывных позах и продемонстрировала поклонникам свои формы, чем раззадорила подписчиков. Фанаты оставили под снимками жены Моргенштерна множество комплиментов. Многие пользователи соцсети даже позавидовали рэперу.

«Повезло Алишеру с тобой»; «Этот взгляд сведет с ума любого»; «Ну красивая, что скажешь»; «Алишеру везет»; «Даже жарко стало», — написали восхищенные комментаторы.

Однако некоторые подписчики супруги Моргенштерна сочли новые кадры неудачными. Эти поклонники обвинили Зинатуллину в злоупотреблении программами для обработки снимков.

«Сколько фотошопа, пипец!»; «Побольше фотошопа можно еще?!» — возмутились пользователи Instagram.

Скандальный рэпер женился на возлюбленной в конце лета. Поклонники пары подозревают, что Дилара Зинатуллина уже ждет ребенка от Моргенштерна.