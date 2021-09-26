Сексолог Кульгавчук объяснил, стоит ли сохранять брак ради детей

Семью нужно сохранять в том числе ради детей. Однако есть случаи, когда развод не только неизбежен, но еще и необходим. Таким мнением с ФАН поделился известный врач-психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук.

Эксперт отметил, что в последнее время «эпидемия разводов» действительно актуальна. Но причина этому — не модное течение среди звезд, а внушение детям неправильных установок.

«Развод — это болезнь семьи, которая распространяется не воздушно-капельным путем, а психосоциальным: через подражание. Например, мать не дала пример счастливых отношений для своей дочери, параллельно внушала, что все мужчины сволочи. Как такая девушка будет относиться к семье? Поэтому важно сделать все возможное, чтобы сохранить семью. Как вариант, пройти курс семейной психотерапии, выйти из обид, упреков и оскорблений», — советует Кульгавчук.

Есть случаи, когда развод, к сожалению, становится единственным выходом, подчеркнул сексолог. Именно тогда стоит все же подать заявление на расторжение брака, чтобы у детей не сложилась неправильное представление о семье.

«Например, когда обезумевший отец семейства под воздействием алкоголя избивает жену и детей. Это так называемый кухонный боксер, он деградировал и не собирается меняться. Тогда, конечно, нужно бежать: избавить себя и детей от этого хоррора. Но разводиться из-за того, что он, например, забыл день свадьбы, — верх инфантилизма. Или потому что она, например, перестала возбуждать мужа. Это что — потеряла «потребительские характеристики», пора менять, как меняют машину?! Считаю, создавать семью нужно так, чтобы потом не отрекаться от нее, что бы ни случилось. Надежность, глубина, настоящая любовь — в этом», — считает психотерапевт.

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Если в паре пропало влечение, именно это стало причиной разговоров о разводе, то стоит обратиться за помощью, сказал Евгений Кульгавчук.

«Надо учиться выбирать, учиться ухаживать за отношениями, чтобы не разочаровываться. Быть создателями, а не потребителями. У меня, например, есть программа «Второй медовый», я раньше ее рекомендовал только кризисным парам, а сейчас убежден, что ее всем нужно пройти раз в 3-5 лет. Это своего рода техобслуживание, но не в автомобиле, а в паре. Важно обновляться, развиваться, не «застывать». Ведь мы постепенно забываем, что счастье нужно беречь. Начинаем относиться к партнеру так, будто он никуда не денется, расслабляемся, забываем извиняться, если обидели. И отношения начинают выцветать», — рассказал эксперт.

Если у пары уже есть дети, то, конечно, развод для них — всегда травма, обратил внимание собеседник агентства.

«Более того, дети часто винят в разводе родителей именно себя. На этом фоне даже бывают детские суициды, надломленные судьбы. Отношения на самом деле нужно уметь выстраивать и с детьми, и без детей. Взаимное уважение, тактичность, воспитанность. Что в этом плохого? Может, начинать нужно с себя? Если есть проблемы с алкоголем, то надо решать их. Если причина разлада — гнев, то, может, нужно понять, что с таким характером это — путь в одиночество или тюрьму. Нужно работать над собой, не теша себя иллюзиями, что в следующих отношениях будет лучше», — рекомендует сексолог.

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Детям важно показывать пример, что любящие друг друга люди умеют переживать кризисы, умеют признавать ошибки и работать над отношениями, а не опускают сразу руки, подытожил Евгений Кульгавчук.

«Не надо метить в «святые мученики». Может, и с той стороны начнется движение. Быть может, вы сможете понравиться друг другу вновь. Обращайтесь к семейным психотерапевтам, желательно тем, у которых тоже есть семья и дети. Сапожник должен быть с сапогами. Не опускайте руки, ведь, как известно, дорогу осилит идущий. Любите и будьте любимыми!» — заключил психотерапевт.

Ранее в беседе с корреспондентом ФАН сексолог, психолог Александра Миллер рассказала, в какой момент стоит обратиться за помощью к сексологу, а также в каких случаях даже помощь специалиста не спасет отношения.