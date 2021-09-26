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Сатановский назвал Австралию плацдармом для антикитайских планов США в рамках AUKUS

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 18:04
Армия
Сатановский назвал Австралию плацдармом для антикитайских планов США в рамках AUKUS
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 26 сентября. Австралия может стать плацдармом для размещения американских военных баз в рамках антикитайских планов США, считает политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Пекину стоит пересмотреть свои взгляды на применение ядерного вооружения лишь в качестве ответной меры, приняв концепцию возможности превентивного удара, ранее заявил экс-заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан. Он мотивировал подобный совет необходимостью противодействия американской агрессии. Политолог и востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале прокомментировал слова китайского дипломата, проведя параллели между ними и военной инициативой США, Великобритании и Австралии.

Вашингтон, Лондон и Канберра ранее подписали соглашение о формировании военного альянса AUKUS антикитайского характера. Эксперт отметил, что предложение Цзукана является жестким ответом на этот союз. По его словам, это весьма серьезное заявление, которое многие даже не заметили, но те, кто все же на него обратил внимание, серьезно обеспокоились. Сатановский подчеркнул, что в случае войны с Китаем Австралии не помогут субмарины американского производства, так как Вашингтон не будет защищать Канберру, как и других своих союзников в подобной ситуации.

Сатановский назвал Австралию плацдармом для антикитайских планов США в рамках AUKUS
pixabay.com  / 

Великобритания не будет играть никакой существенной роли в возможной войне с КНР, так как она расположена весьма далеко, а британская военная мощь оставляет желать лучшего, уверен востоковед. Австралия же сама по себе также ничего собой не представляет в военном плане вне зависимости от наличия у нее подлодок, считает Сатановский. Тем не менее США могут использовать австралийские территории для размещения своих баз.

«Австралия с этой точки зрения тоже ничего особого не представляет, хоть с подлодками, хоть без, но как территория для размещения военных баз Соединенных Штатов действительно может быть полезна в их экспансионистских планах против Китая. <…> В конце концов, до какой степени они китайцев достали, что те, вопреки своей обычной невозмутимости, заговорили с позиции силы, представить трудно», — подчеркнул политолог.

Ранее политолог Ростислав Ищенко опроверг «мирный» характер AUKUS, о котором заявили в США, Великобритании и Австралии. По его мнению, этот альянс является самым настоящим военным блоком, направленным против Китая. Он подчеркнул, что этот союз чрезвычайно агрессивен.

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китай сатановский aukus
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