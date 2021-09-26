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«Талибан» заявил о вмешательстве Таджикистана во внутренние дела Афганистана
Политика
«Талибан» заявил о вмешательстве Таджикистана во внутренние дела Афганистана
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 26 сентября. Таджикистан предпринимает попытки вмешательства во внутренние дела Афганистана, заявил представитель движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Исполняющий обязанности заместителя главы созданного движением «Талибан» афганского правительства Абдул Гани Барадар отметил, что Таджикистан вмешивается в дела страны. На каждое действие есть противодействие, сказал он в интервью журналистам Al-Jazeera.

Как стало известно ранее, замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин анонсировал проведение саммита G20 по ситуации в Афганистане. По словам дипломата, встреча состоится 28 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан таджикистан талибан
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