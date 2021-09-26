Пользователи Facebook подвергли критике фотографию Зеленского с мальдивским флагом

Киев, 26 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз попал в неловкую ситуацию, когда появился на переговорах в ООН на фоне мальдивского флага.

Пользователи социальной сети Facebook обсуждают фотографию Зеленского, на которой он проводит переговоры с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом. Однако во время встречи глава государства сидел на фоне флага ООН и Мальдивских островов. Украинского флага нигде рядом не было.

Юзеры украинского сегмента интернета неоднозначно отреагировали на этот инцидент. Одни возмутились невнимательностью Зеленского, а другим не понравилось пренебрежительное отношение президента Украины к государственным символам.

На зустрічі з @abdulla_shahid наголосив, що захист прав людини на окупованих територіях України, запобігання мілітаризації #Криму й протидія агресії РФ мають бути пріоритетом #UNGA76. Розраховуємо на тісну співпрацю та ухвалення відповідних резолюцій, які ініціює ????????. pic.twitter.com/3DclAOb5q9 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2021

«Так, может, он уже гражданин Мальдив. Предъявил при входе паспорт, они ему этот флаг и поставили», — пошутил один из украинцев.

Комментаторы уверены, что Зеленский умышленно проигнорировал отсутствие государственного флага Украины. Однако лидеру необходимо было сделать вид, что он работает, поэтому он продолжил общаться на фоне флага другой страны.

«В итоге фотографируется со всеми, с кем может, а потом пытается выдать это за работу. Поэтому на фото Зеленский на фоне флага Мальдив. С кем смог, с тем и сфоткался», — высмеял юзер поведение политика.

Политолог Владимир Корнилов ранее объяснил обиду Зеленского на ООН. По его словам, президент остался недоволен отсутствием представителей международной организации на «Крымской платформе».