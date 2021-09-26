Четырехметровый лось появился в центре Глазова в Приуралье

Киров, 26 сентября. В городе Глазов на севере Удмуртской Республики России установили статую лося.

Лось расположен в сквере на улице Кирова — в самом центре города. Власти проводят работы по благоустройству этого района: выкладывают дорожки, меняют освещение и возводят амфитеатр и галереи. Ранее глава города пообещал глазовчанам «рогатый сюрприз», который должен украсить одно из самых посещаемых мест населенного пункта.



Глазовчане по-разному отнеслись к новому арт-объекту, однако уже ждут возможности прогуляться по обновленным улицам. Архитектор, воплотивший лося в скульптурном произведении, неизвестен. К настоящему моменту у лося отсутствуют рога, однако сообщается, что они дополнят арт-объект в ближайшее время.



Ранее ученые выяснили, что древние люди, обитавшие на территории современной Сибири, считали лося проводником между мирами. К исследованию роли лосей в жизни древних людей, обитавших на данной территории, ученых побудили распространенные в искусстве того времени изображения этих животных.