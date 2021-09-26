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Явка избирателей на парламентских выборах в Германии составила больше 36% к 14:00
Политика
Явка избирателей на парламентских выборах в Германии составила больше 36% к 14:00
Федеральное агентство новостей

Берлин, 26 сентября. Федеральная избирательная комиссия Германии обнародовала данные по явке избирателей на выборы в бундестаг. Информация актуальна по состоянию на 14:00 по местному времени.

Больше 36% избирателей приняли участие в парламентских выборах в ФРГ. В 2017 году явка составила 41,1%, в 2021 — 36,5%. Сравнивать эти показатели нецелесообразно, считают представители Федерального избиркома. Участие граждан по почте не учитывалось, объяснили в Берлине.

Ранее стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также проголосовал на выборах. Процедура завершится в 18:00 по местному времени. Вскоре после закрытия избирательных участков станут известны результаты голосования.

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выборы германия бундестаг
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