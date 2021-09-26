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Валерий Леонтьев рассказал о главной трудности в судействе шоу «Голос 60+»
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев рассказал о главной трудности в судействе шоу «Голос 60+»
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Москва, 26 сентября. Народный артист РФ Валерий Леонтьев занял одно из судейских кресел в новом сезоне музыкального проекта «Голос 60+». Роль члена жюри оказалась куда сложнее, чем думал исполнитель.

Леонтьев стал гостем программы «Вечерний Ургант». Ведущий шоу Иван Ургант попросил певца поделиться впечатлениями о судействе в «Голос 60+». После этих слов артист изменился в лице и признался, что роль члена жюри оказалось для него «невеселой историей».

По словам Валерий Леонтьев, он слишком серьезно относится к проекту и переживает за каждого участка. Как отметил 72-летний исполнитель, у шоу «Голос 60+» есть своя важная специфика — люди приходят на проект не за карьерой или славой, а за исполнением заветной мечты. Понимая искренность намерений конкурсантов, артисту сложно говорить людям «нет».

«Они же просто хотят исполнить давнюю мечту, хотят, чтобы внуки, дети их по телевизору увидели. А приходится говорить «нет». Мы — жюри — злодействуем», — поделился переживаниями Валерий Леонтьев.

Вместе с Леонтьевым в новом сезоне «Голоса 60+» в жюри сидят Лайма Вайкуле, Олег Газманов и Стас Намин. В последнем выпуске всех звездных судей без исключения покорил 61-летний автомеханик из Новосибирска Андрей Забродский. Он прошел слепые прослушивания и выбрал себе в наставники Газманова.

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голос шоу леонтьев
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