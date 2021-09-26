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Захарова указала на сочиненные новые правила Запада после создания AUKUS
Политика
Захарова указала на сочиненные новые правила Запада после создания AUKUS
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 26 сентября. Военный союз США, Британии и Австралии (AUKUS) наглядно продемонстрировал западному сообществу, как выглядит новый миропорядок, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

По словам официального представителя ведомства, ситуация с заключением оборонного соглашения показала, что нынешний миропорядок основывается не на праве, а на новых сочиненных правилах. Об этом Мария Захарова сообщила в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Дипломат добавила, что теперь навязываемые Западом новые правила оказались не такими заманчивыми.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее прокомментировал создание AUKUS. По его мнению, Москве следует внимательно отнестись к новому военному союзу, поскольку американцы продолжают работу над экспансионистскими планами.

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Все новости / Политика / Захарова указала на сочиненные новые правила Запада после создания AUKUS
сша захарова австралия aukus
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