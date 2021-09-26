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Маленький котенок-дальнобойщик проехал более 24 тысяч километров по всей России

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 16:59
Общество
Маленький котенок-дальнобойщик проехал более 24 тысяч километров по всей России
pixabay.com

Иркутск, 26 сентября. Дальнобойщик из Иркутска спас маленького котенка и приютил в кабине своей фуры. Новый напарник водителя проехал с ним более 24 тыс. километров по всей России.

Котенка водитель Андрей обнаружил под своим большегрузом в одном из рейсов. Тогда мужчина решил не бросать найденыша, а взять к себе в попутчики. Дальнобойщик вымыл, накормил и подлечил его

Мэрсик, так назвал малыша новый хозяин, развозил грузы вместе с дальнобойщиком больше месяца. Андрей рассказал, что за это время котенок освоился и считал себя полноценным хозяином небольшой кабины фуры. В своих путешествиях новые напарники не давали друг другу заскучать. Однако некоторые обстоятельства вынудили их распрощаться.

Дальнобойщик опубликовал в Сети небольшое видео с их историей и рассказал, что котенок ищет новый дом. На объявление откликнулась жительница Иркутска. Вместе с дочерью они приехали забрать котенка в свою семью. Ему пришлось придумать новое имя, так как это оказался не мальчик, а девочка — Мерси, в память о неравнодушном дальнобойщике.

Недавно сотрудники пожарной службы в городе Невьянске Свердловской области спасли маленького котенка после пожара.

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