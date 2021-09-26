Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 17:15
17:15
Политика
«Талибан» заявил о вмешательстве Таджикистана во внутренние дела Афганистана
17:15
Политика
Пользователи Facebook подвергли критике фотографию Зеленского с мальдивским флагом
17:14
Общество
Четырёхметровый лось появился в центре Глазова в Приуралье
17:12
Политика
Явка избирателей на парламентских выборах в Германии составила больше 36% к 14:00
17:11
Весь мир
Марш против мигрантов в Чили закончился столкновениями и погромами
17:09
Происшествия
Силовики застрелили на пляже в Калифорнии вооруженного афроамериканца
17:02
Весь мир
ХАМАС призвал палестинское сопротивление активнее бороться с Израилем
17:01
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев рассказал о главной трудности в судействе шоу «Голос 60+»
17:00
Политика
Захарова указала на сочиненные новые правила Запада после создания AUKUS
17:00
Общество
Семья из Краснодарского края воспитывает восемь детей с особенностями развития
Все новости

Гран-при России принес Хэмилтону сотую победу в «Формуле-1»

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 17:01
Спорт
Гран-при России принес Хэмилтону сотую победу в «Формуле-1»
Global Look Press  /  DPPI via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Сочи, 26 сентября. Британский гонщик Льюис Хэмилтон одержал сотую победу в «Формуле-1». Пилот «Мерседеса» завоевал лидерство на Гран-при России в Сочи.

Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1». Гонщик неоднократно оказывался лидером на Гран-при России. Нынешняя победа стала его пятой на заездах в Сочи. Представитель Великобритании занимал первые места в гонках на российской трассе в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

На минувших соревнованиях лидерство Хэмилтону уступил пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов. Третье место занял представитель Испании Карлос Сайнс-младший на «Феррари».

Ранее в Сети появилось видео с неприятным инцидентом, который произошел с Хэмилтоном на Гран-при России. Пилот нечаянно сбил механика, когда заезжал в боксы своей команды.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Гран-при России принес Хэмилтону сотую победу в «Формуле-1»
формула-1 хэмилтон гонки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru