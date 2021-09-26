Гран-при России принес Хэмилтону сотую победу в «Формуле-1»

Сочи, 26 сентября. Британский гонщик Льюис Хэмилтон одержал сотую победу в «Формуле-1». Пилот «Мерседеса» завоевал лидерство на Гран-при России в Сочи.

Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1». Гонщик неоднократно оказывался лидером на Гран-при России. Нынешняя победа стала его пятой на заездах в Сочи. Представитель Великобритании занимал первые места в гонках на российской трассе в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

На минувших соревнованиях лидерство Хэмилтону уступил пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов. Третье место занял представитель Испании Карлос Сайнс-младший на «Феррари».

Ранее в Сети появилось видео с неприятным инцидентом, который произошел с Хэмилтоном на Гран-при России. Пилот нечаянно сбил механика, когда заезжал в боксы своей команды.