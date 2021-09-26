Марш против мигрантов в Чили закончился столкновениями и погромами

Сантьяго, 26 сентября. Около трех тысяч человек приняли участие в акциях протеста против беженцев в городе Икике на севере Чили, в ходе которых произошли столкновения и поджоги временных палаток венесуэльских мигрантов. Об этом сообщает агентство Infobae.

Ataques xenófobos en Chile



Durante una marcha antiinmigración, residentes del norte de Chile agredieron y quemaron las pertenencias de migrantes, la mayoría venezolanos.



Unas cinco mil personas protestaron contra la inmigración irregular por la frontera del desierto chileno./o pic.twitter.com/T0bga1v8ne — DW Español (@dw_espanol) September 26, 2021

«Оскорбления в адрес особо уязвимых лиц неприемлемы. Ксенофобские речи отождествляют миграцию с преступлениями, которые все больше охватывают Чили», — отметил специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о правах человека мигрантов Фелипе Гонсалес.

Манифестанты вышли на марш с чилийскими флагами и плакатами с ксенофобскими лозунгами. Участники отправились от исторической площади Прат до пляжа на тихоокеанском побережье. Отряд карабинеров был вынужден проконтролировать толпу, так как многие протестующие пытались напасть на венесуэльцев. Мигранты с детьми на руках были вынуждены искать место для укрытия, чтобы избежать столкновений с демонстрантами.

#EnFotos | Chile nuevamente escenario de violento desalojo de migrantes que incluye a venezolanos https://t.co/GC5DbPeNC9 pic.twitter.com/NL0GTOPRxj — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) September 25, 2021

Наиболее радикальная часть участников марша направилась ко временным палаткам беженцев, сооруженным из кусков картона, и подожгли все, что там было: игрушки, велосипеды, матрасы, сумки и одеяла.

#25Sep #Chile #Xenofobia



Al grito de "¡No más migrantes!", un grupo de personas quemó las pocas pertenencias de venezolanos ubicados en la avenida Aeropuerto con Las Rosas, en Iquique. - @VPITV pic.twitter.com/z8zksMKa3o — Reporte Ya (@ReporteYa) September 25, 2021

«Я родился и вырос в Икике и всегда жил в этом северном регионе. То, что мы переживаем, ужасно. Проблема в том, что в Венесуэле открыли тюрьму, и часть этих людей приехала в Чили», — заявил 48-летний сельскохозяйственный работник Велис Рифо.

Демонстранты обвинили правительство в том, что оно не предпринимает никаких мер для предотвращения въезда в страну преступников, которые притворяются политическими беженцами или иммигрантами.

#24Sep #Chile #Diáspora

Autoridades desalojan a migrantes venezolanos de la plaza brasil en Iquique, Chile

Mas de 100 familias tenían un año viviendo en ese espacio público pic.twitter.com/4zlbMckuCP — Reporte Ya (@ReporteYa) September 24, 2021

Манифестации прошли через день после выселения с площади Бразилии самых уязвимых мигрантов, которым не удалось добраться до столицы Чили, из-за чего они остались в маленьком городке, где занимались продажей сладостей или попрошайничеством.

Венесуэльская диаспора — самая многочисленная в Чили, по официальным данным, она насчитывает более чем 400 тысячами человек. Реальное количество венесуэльцев намного больше по причине увеличения потока беженцев незаконными маршрутами.

Нынешнее правительство Себастьяна Пиньеры объявило о политике солидарности по отношению к венесуэльским мигрантам, в рамках которой им выдаются визы. Это стало одной из причин роста уровня неодобрения деятельности Пиньеры среди населения Чили.