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Марш против мигрантов в Чили закончился столкновениями и погромами
Весь мир
Марш против мигрантов в Чили закончился столкновениями и погромами
Global Look Press  /  Elyxandro Cegarra / ZUMAPRESS.com

Сантьяго, 26 сентября. Около трех тысяч человек приняли участие в акциях протеста против беженцев в городе Икике на севере Чили, в ходе которых произошли столкновения и поджоги временных палаток венесуэльских мигрантов. Об этом сообщает агентство Infobae.

«Оскорбления в адрес особо уязвимых лиц неприемлемы. Ксенофобские речи отождествляют миграцию с преступлениями, которые все больше охватывают Чили», — отметил специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о правах человека мигрантов Фелипе Гонсалес.

Манифестанты вышли на марш с чилийскими флагами и плакатами с ксенофобскими лозунгами. Участники отправились от исторической площади Прат до пляжа на тихоокеанском побережье. Отряд карабинеров был вынужден проконтролировать толпу, так как многие протестующие пытались напасть на венесуэльцев. Мигранты с детьми на руках были вынуждены искать место для укрытия, чтобы избежать столкновений с демонстрантами.

Наиболее радикальная часть участников марша направилась ко временным палаткам беженцев, сооруженным из кусков картона, и подожгли все, что там было: игрушки, велосипеды, матрасы, сумки и одеяла.

«Я родился и вырос в Икике и всегда жил в этом северном регионе. То, что мы переживаем, ужасно. Проблема в том, что в Венесуэле открыли тюрьму, и часть этих людей приехала в Чили», — заявил 48-летний сельскохозяйственный работник Велис Рифо.

Демонстранты обвинили правительство в том, что оно не предпринимает никаких мер для предотвращения въезда в страну преступников, которые притворяются политическими беженцами или иммигрантами.

Манифестации прошли через день после выселения с площади Бразилии самых уязвимых мигрантов, которым не удалось добраться до столицы Чили, из-за чего они остались в маленьком городке, где занимались продажей сладостей или попрошайничеством.

Венесуэльская диаспора — самая многочисленная в Чили, по официальным данным, она насчитывает более чем 400 тысячами человек. Реальное количество венесуэльцев намного больше по причине увеличения потока беженцев незаконными маршрутами.

Нынешнее правительство Себастьяна Пиньеры объявило о политике солидарности по отношению к венесуэльским мигрантам, в рамках которой им выдаются визы. Это стало одной из причин роста уровня неодобрения деятельности Пиньеры среди населения Чили.

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