Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 17:15
17:15
Политика
Пользователи Facebook подвергли критике фотографию Зеленского с мальдивским флагом
17:14
Общество
Четырёхметровый лось появился в центре Глазова в Приуралье
17:12
Политика
Явка избирателей на парламентских выборах в Германии составила больше 36% к 14:00
17:11
Весь мир
Марш против мигрантов в Чили закончился столкновениями и погромами
17:09
Происшествия
Силовики застрелили на пляже в Калифорнии вооруженного афроамериканца
17:02
Весь мир
ХАМАС призвал палестинское сопротивление активнее бороться с Израилем
17:01
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев рассказал о главной трудности в судействе шоу «Голос 60+»
17:00
Политика
Захарова указала на сочиненные новые правила Запада после создания AUKUS
17:00
Общество
Семья из Краснодарского края воспитывает восемь детей с особенностями развития
16:59
Общество
Маленький котенок-дальнобойщик проехал более 24 тысяч километров по всей России
Все новости

Медведь приходил к палатке Владимира Путина в тайге

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 16:54
Общество
Медведь приходил к палатке Владимира Путина в тайге
wikipedia.org  /  Алексей Романов

Москва, 26 сентября. Дикие медведи приближались к лагерю в Саяно-Шушенском заповеднике, где отдыхали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.

О приближении медведя к лагерю Путина и Шойгу стало понятно по следам. Лицом к лицу с косолапым президент и министр не столкнулись, однако увидели натоптанные медведями тропы. Всего в заповеднике обитает около 600 особей, рассказал Путину директор лагеря.

«Медведи подходили сегодня к лагерю нашему», — сказал президент.

Российский лидер остановился в Сибири вместе с главой Минобороны РФ после рабочего визита на Дальний Восток. Глава государства успел прогуляться по лесу, порыбачить и переночевать в палатке. Путину также удалось поймать щуку, из которой сварили уху.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Медведь приходил к палатке Владимира Путина в тайге
путин шойгу медведь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru