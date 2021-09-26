Медведь приходил к палатке Владимира Путина в тайге

Москва, 26 сентября. Дикие медведи приближались к лагерю в Саяно-Шушенском заповеднике, где отдыхали президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.

О приближении медведя к лагерю Путина и Шойгу стало понятно по следам. Лицом к лицу с косолапым президент и министр не столкнулись, однако увидели натоптанные медведями тропы. Всего в заповеднике обитает около 600 особей, рассказал Путину директор лагеря.

«Медведи подходили сегодня к лагерю нашему», — сказал президент.

Российский лидер остановился в Сибири вместе с главой Минобороны РФ после рабочего визита на Дальний Восток. Глава государства успел прогуляться по лесу, порыбачить и переночевать в палатке. Путину также удалось поймать щуку, из которой сварили уху.