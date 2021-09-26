В парке «Патриот» финишировал велопробег в честь 80-летию Битвы под Москвой

Москва, 26 сентября. Торжественный финиш спортивного мероприятия, организованного Министерством обороны РФ и Московской железной дорогой, состоялся на территории парка «Патриот».

Участники велопробега проехали более 1000 километров вокруг российской столицы, от Коломны через Александров и Дмитров, и от Коломны через Тулу и Калугу. Размещение велосипедистов было организовано в спальных и купейных вагонах, питание осуществлялось в ретро поезде на свежем воздухе. Участников памятной акции приветствовал врио директора военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Владимир Гопко.

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжёлый и сложный маршрут и прибыли в парк», — заявил Гопко в ходе торжественной церемонии окончания велопробега, посвященного Битве за Москву.

По его словам, участники памятной акции являются достойными наследниками бойцов Красной армии, защитивших столицу нашей Родины в суровые и тяжелые месяцы 1941 года.

Ранее стало известно, что на сайте российского военного ведомства появился мультимедийный раздел о танковых сражениях в годы Великой Отечественной войны.