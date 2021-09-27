Режиссер Мезенцев рассказал, что общего у актера Галибина с «монстрами»

Советский и российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер театра и кино, телеведущий, народный артист Российской Федерации Александр Галибин сегодня празднует 66-й день рождения. По такому чудесном поводу именинника через ФАН поздравил актер, режиссер, театральный деятель Сергей Мезенцев.

Собеседник рассказал, что именно в первую очередь отличает артиста от коллег по цеху.

«Прежде всего, это старая школа. Это не значит, что я плохо отношусь к молодежи. Просто некоторые молодые артисты, как говорится, гнут пальцы веером. У него ничего подобного нет. Он, можно сказать, солдат. К сожалению, сегодня это редкость. Я поработал со многими, не побоюсь этого слова, «монстрами», каких сегодня, к сожалению, нет: Лев Дуров, Борис Клюев. Саша моложе, но закалка, воспитание те же», — сообщил режиссер.

Сергей Мезенцев также поделился впечатлениями от работы с актером на своем проекте.

«В фильме «Любить врага» он — главный злодей. Мне был нужен именно такой образ, чтобы я поверил, что человек, совершив страшное злодеяние, способен раскаяться и совершить суд над собой. В глазах Галибина есть совесть, открытость и какая-то беззащитность. Для меня это было очень важно», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Час Волкова - 5» /

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Сашенька, дорогой, прежде всего здоровья. Сейчас время непростое. Что еще пожелать, таланта? Нет необходимости. Он им обладает в огромной мере. Денег, богатства? Понятно, что он тоже человек, но он не стяжатель. Так что здоровья и творческой удачи! Для нас важно, чтобы судьба предоставила возможность полностью раскрыть свой недюжинный, великий талант», — подытожил театральный деятель.

Ранее режиссер Виктор Мережко через ФАН поздравил с днем рождения актера Олега Басилашвили. Кроме того, собеседник рассказал, что в наши дни телевизионные каналы несправедливо обходятся с всенародно любимым артистом.