Политолог Шмитт-Бек назвал причину любви немцев к Меркель

Берлин, 26 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель популярна среди населения ФРГ и вызывает любовь немцев, заявил политолог Рюдигер Шмитт-Бек.

Правление Меркель было омрачено крупными кризисами, но Германия достойно вышла из этих ситуаций, заметил эксперт. По его словам, хорошее экономическое положение Германии является заслугой Меркель.

«Ее большой популярности на протяжении почти всего срока полномочий способствовали прагматичный, демонстративно невозмутимый, инклюзивный и, в целом, президентский стиль руководства», — подчеркнул Рюдигер Шмитт-Бек в комментарии РИА Новости.

Ангела Меркель всегда избегала политических конфликтов, а немцы относятся к ней, как к маме, добавил политолог. При Меркель жители ФРГ могли не переживать о стабильности и безопасности страны, подытожил Рюдигер Шмитт-Бек.

Ранее сообщалось, что сувениры с изображением Меркель поступили в продажу. Онлайн-магазины ФРГ предлагают купить их на память о правлении канцлера.