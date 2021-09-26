Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 17:15
17:15
Политика
Пользователи Facebook подвергли критике фотографию Зеленского с мальдивским флагом
17:14
Общество
Четырёхметровый лось появился в центре Глазова в Приуралье
17:12
Политика
Явка избирателей на парламентских выборах в Германии составила больше 36% к 14:00
17:11
Весь мир
Марш против мигрантов в Чили закончился столкновениями и погромами
17:09
Происшествия
Силовики застрелили на пляже в Калифорнии вооруженного афроамериканца
17:02
Весь мир
ХАМАС призвал палестинское сопротивление активнее бороться с Израилем
17:01
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев рассказал о главной трудности в судействе шоу «Голос 60+»
17:00
Политика
Захарова указала на сочиненные новые правила Запада после создания AUKUS
17:00
Общество
Семья из Краснодарского края воспитывает восемь детей с особенностями развития
16:59
Общество
Маленький котенок-дальнобойщик проехал более 24 тысяч километров по всей России
Все новости

Политолог Шмитт-Бек назвал причину любви немцев к Меркель

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 16:45
Политика
Политолог Шмитт-Бек назвал причину любви немцев к Меркель
bundeskanzlerin.de  /  Bundeskanzlerin

Берлин, 26 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель популярна среди населения ФРГ и вызывает любовь немцев, заявил политолог Рюдигер Шмитт-Бек.

Правление Меркель было омрачено крупными кризисами, но Германия достойно вышла из этих ситуаций, заметил эксперт. По его словам, хорошее экономическое положение Германии является заслугой Меркель.

«Ее большой популярности на протяжении почти всего срока полномочий способствовали прагматичный, демонстративно невозмутимый, инклюзивный и, в целом, президентский стиль руководства», — подчеркнул Рюдигер Шмитт-Бек в комментарии РИА Новости.

Ангела Меркель всегда избегала политических конфликтов, а немцы относятся к ней, как к маме, добавил политолог. При Меркель жители ФРГ могли не переживать о стабильности и безопасности страны, подытожил Рюдигер Шмитт-Бек.

Ранее сообщалось, что сувениры с изображением Меркель поступили в продажу. Онлайн-магазины ФРГ предлагают купить их на память о правлении канцлера.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Шмитт-Бек назвал причину любви немцев к Меркель
меркель германия Шмитт-Бек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru