Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 17:15
17:15
Политика
Пользователи Facebook подвергли критике фотографию Зеленского с мальдивским флагом
17:14
Общество
Четырёхметровый лось появился в центре Глазова в Приуралье
17:12
Политика
Явка избирателей на парламентских выборах в Германии составила больше 36% к 14:00
17:11
Весь мир
Марш против мигрантов в Чили закончился столкновениями и погромами
17:09
Происшествия
Силовики застрелили на пляже в Калифорнии вооруженного афроамериканца
17:02
Весь мир
ХАМАС призвал палестинское сопротивление активнее бороться с Израилем
17:01
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев рассказал о главной трудности в судействе шоу «Голос 60+»
17:00
Политика
Захарова указала на сочиненные новые правила Запада после создания AUKUS
17:00
Общество
Семья из Краснодарского края воспитывает восемь детей с особенностями развития
16:59
Общество
Маленький котенок-дальнобойщик проехал более 24 тысяч километров по всей России
Все новости

Жители Туниса устроили протест после решения президента о новых исключительных мерах
Политика
Жители Туниса устроили протест после решения президента о новых исключительных мерах
flickr.com  /  David Stanley

Тунис, 26 сентября. Демонстранты собрались в Тунисе, чтобы выразить протест президенту Каису Саиду. Это произошло после заявления главы государства о введении новых исключительных мер.

Речь идет о решении, направленном на усиление законодательной и исполнительной власти республики. В частности, руководство страны работает над пересмотром Конституции Туниса. Это касается положений первой и второй глав.

Саид ранее объявил о намерении представить закон о выборах и нового премьер-министра. По словам лидера республики, назначение руководителя кабмина пройдет в соответствии с условиями переходного этапа, отвечающими требованиям народа.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Жители Туниса устроили протест после решения президента о новых исключительных мерах
тунис протест саид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru