Жители Туниса устроили протест после решения президента о новых исключительных мерах

Тунис, 26 сентября. Демонстранты собрались в Тунисе, чтобы выразить протест президенту Каису Саиду. Это произошло после заявления главы государства о введении новых исключительных мер.

Речь идет о решении, направленном на усиление законодательной и исполнительной власти республики. В частности, руководство страны работает над пересмотром Конституции Туниса. Это касается положений первой и второй глав.

Саид ранее объявил о намерении представить закон о выборах и нового премьер-министра. По словам лидера республики, назначение руководителя кабмина пройдет в соответствии с условиями переходного этапа, отвечающими требованиям народа.