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Президент Сербии пожаловался генсеку НАТО на оккупацию севера Косова приштинским спецназом

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 17:12
Армия
Президент Сербии пожаловался генсеку НАТО на оккупацию севера Косова приштинским спецназом
instagram.com  /  @avucic avucic

Белград, 26 сентября. Президент Сербии обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе и заявил, что приштинский спецназ оккупировал север Косова и Метонохию.

В воскресенье Вучич заявил в телефонном разговоре со Столтенбергом, что Белград выполняет свои обязательства, в то время как на севере Косова и Метонохии сохраняется седьмой день полная оккупация приштинским спецназом, и все это под «громогласное молчание» других стран.

«Все в международном сообществе "громогласно молчат". Правда, все иногда обеспокоены, когда на территории Центральной Сербии увидят сербские вертолеты и самолеты, поскольку, видимо, они не должны существовать или не должны взлетать без одобрения», — процитировала Вучича его пресс-служба.

Сербский лидер отметил, что его страна все это время выполняла Брюссельские соглашения и резолюции ООН и поинтересовался, когда спецназ Приштины покинет административную границу и передаст под контроль сербской армии КПП «Ярине» и «Брняк», занятые на прошлой неделе.

Днем ранее агентство Tanjug сообщило, что два истребителя ВВС Сербии провели воздушное патрулирование у административной линии с Косово и Метохией. Газета «Вечерне новости» подчеркнула, что к административной линии с Косово перебрасывается сербская бронетехника

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нато косово вучич
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