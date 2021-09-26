Генсек НАТО призвал Белград и Приштину к деэскалации

Брюссель, 26 сентября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с лидерами Сербии и Косова рост напряженности в регионе.

В ходе переговоров глава Североатлантического альянса предупредил Белград и Приштину, что силы международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR) сохраняют мандат на поддержание мира в регионе.

«Я говорил с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косова Альбином Курти о необходимости деэскалации в Северном Косове. Силы НАТО KFOR сохраняют мандат на обеспечение безопасности и свободы перемещения для всех в регионе», — написал Столтенберг в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 20 сентября проживающие на севере Косова сербы провели мирную акцию протеста у контрольно-пропускного пункта «Ярине», который расположен на административной границе между центральной Сербией и автономией. Сербы выразили недовольство решением Приштины запретить въезд в Косово транспорта с сербскими номерными знаками. При этом 25 сентября истребители ВВС Сербии провели патрулирование на границе с Косово.