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Генсек НАТО призвал Белград и Приштину к деэскалации

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 16:44
Армия
Генсек НАТО призвал Белград и Приштину к деэскалации
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Брюссель, 26 сентября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с лидерами Сербии и Косова рост напряженности в регионе.

В ходе переговоров глава Североатлантического альянса предупредил Белград и Приштину, что силы международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR) сохраняют мандат на поддержание мира в регионе.

«Я говорил с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косова Альбином Курти о необходимости деэскалации в Северном Косове. Силы НАТО KFOR сохраняют мандат на обеспечение безопасности и свободы перемещения для всех в регионе», — написал Столтенберг в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 20 сентября проживающие на севере Косова сербы провели мирную акцию протеста у контрольно-пропускного пункта «Ярине», который расположен на административной границе между центральной Сербией и автономией. Сербы выразили недовольство решением Приштины запретить въезд в Косово транспорта с сербскими номерными знаками. При этом 25 сентября истребители ВВС Сербии провели патрулирование на границе с Косово.

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