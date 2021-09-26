Аналитик Пикин напомнил о провальных «зеленых» инициативах Европы

Москва, 26 сентября. Энергетический рынок Евросоюза находится под влиянием рекордного роста цен на голубое топливо. Региональные политики обвиняют «Газпром» в спекуляциях со стоимостью газа.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин категорически не согласен с обвинениями европейских парламентариев. Он считает, то ускоренные темпы роста цен на ресурс вызваны целым рядом причин. Среди них холодная зима, которая опустошила не только европейские, но и азиатские хранилища. Кроме того, нехватку топлива спровоцировали проблемы с импортом сжиженного газа и недальновидная политика властей ЕС, пишет «Ридус».

Аналитик в связи с этим напомнил, что альтернативная энергия, которую так рьяно продвигали «зеленые», не стала заменой поставок традиционных ресурсов. Однако европейские политики об этом молчат, предпочитая обвинять в сложившейся ситуации «Газпром».

Российский трубопровод «Северный поток — 2» никак не влияет на рост цен на газ в Европе, заявила ранее доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова.