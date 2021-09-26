Глава МИД Италии заявил об опасности срыва выборов в Ливии

Рим, 26 сентября. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо подтвердил важность проведения выборов в Ливии в назначенную дату — 24 декабря, сообщает агентство AKI.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что если плебисцит сорвется, ситуация в стране ухудшится. Это может спровоцировать новую вооруженную эскалацию. Последствия отразятся на всем регионе, в том числе на государствах Евросоюза.

«Без выборов существует риск нестабильности, при которой возрастет опасность терроризма и обострения миграции», — заявил Ди Майо.

По его словам, ситуация на местах в Ливии оставляет желать лучшего, несмотря на сохраняющееся относительное затишье. Он добавил, что мировые акторы понимают чаяния граждан североафриканской страны на нормализацию.

«Международное сообщество полностью осознает, что ливийский народ хочет выборов», — заявил политик.

Ранее подобные опасения высказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. После визита в Триполи он заявил об угрозе возобновления вооруженной эскалации в стране. Дипломат указал на существование препятствий на пути мирного урегулирования.