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«Динамо» одержало домашнюю победу над «Рубином» в матче РПЛ
Спорт
«Динамо» одержало домашнюю победу над «Рубином» в матче РПЛ
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 26 сентября. Столичное «Динамо» переиграло казанский «Рубин» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Победой хозяев со счетом 2:0 закончился матч РПЛ между «Динамо» и «Рубином», который прошел в Москве 26 сентября. На 32-й минуте Даниил Фомин воспользовался передачей Гильермо Варелы и головой отправил мяч в ворота. После перерыва преимущество хозяев удвоил Вячеслав Грулев. Полузащитник отличился после навеса с углового в исполнении Себастьяна Шиманьски.

Благодаря победе «Динамо» набрало 19 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ, которую возглавляет петербургский «Зенит». «Рубин» с 14 баллами в активе остался на пятой строчке.

Ранее КДК РФС оштрафовал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Наставник был наказан за нарушение санитарного регламента РПЛ и выход за пределы технической зоны во время матча с «Зенитом».

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футбол рубин динамо чемпионат россии рпл
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