ХАМАС призвал палестинское сопротивление активнее бороться с Израилем

Представители палестинского исламистского движения ХАМАС призвали своих сторонников к усилению борьбы с Израилем. Это произошло после появления сообщений о гибели пяти арабов в столкновениях с силовиками еврейского государства на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

«Кровь пяти наших мучеников не будет напрасной», — заявили в ХАМАС.

В воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что четверо палестинцев были ликвидированы в рамках целенаправленной операции, проводимой на Западном берегу. По его данным, они были членами ХАМАС, которые собирались совершить «неминуемые террористические атаки». Одного араба убили неподалеку от палестинского города Дженин, а еще троих — в поселке к северо-западу от Иерусалима. По данным арабских СМИ, для их устранения использовали ракеты.

Сообщается также, что семеро человек были арестованы еврейской полицией.

At least four Palestinian gunmen killed in shootouts with Israeli security forces during sweeping West Bank arrest operation cracking down on the Islamic militant group Hamas, Israeli military says. https://t.co/oXHNa7AOQR — ABC News (@ABC) September 26, 2021

Пятым погибшим оказался 28-летний Мухаммад Хабиса, участник митинга, проходившего в населенном пункте Бейт. Он получил ранение в голову и умер по пути в больницу.

Федеральное агентство новостей /

В общей сложности, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в ходе столкновений, завязавшихся во время протестов против создания израильских поселений на палестинских территориях, пострадали по меньшей мере 28 человек. Впрочем, в стычках получили ранения и двое израильских правоохранителей.

Поселок Бейта практически ежедневно становится местом массовых демонстраций арабского населения региона, поскольку рядом располагается гора Сбейх, склоны которой активно застраиваются жильем по решению еврейских властей.

Israeli troops killed four Hamas militants in gun battles during raids against one of the group's cells in the occupied West Bank, an Israeli military spokesperson said https://t.co/C2MJWRCObr pic.twitter.com/vUqEsLAeN5 — Reuters (@Reuters) September 26, 2021

В настоящее время Тель-Авив проявляет возрастающую обеспокоенность тем, что ХАМАС выходит за пределы контролируемого им с 2007 года сектора Газа. Исламистское движение проявляет все большую активность на территории Западного берега реки Иордан, где располагаются не только палестинские населенные пункты, но и еврейские поселения.

Данный район управляется Палестинской национальной администрацией (ПНА), придерживающейся более умеренной политики по отношению к Израилю и демонстрирующей склонность к диалогу, а не военной конфронтации. В то же время популярность лидера ПНА Махмуда Аббаса среди населения в последнее время постепенно снижается, что приводит к пропорциональному усилению позиций ХАМАС.

Возможно по этой причине сейчас лидер несколько ужесточил свою официальную риторику. Накануне он пригрозил Тель-Авиву обращением в международный суд Гааги, если израильтяне не покинут все палестинские районы в течение одного года. Впрочем, это также является своеобразной традицией: Аббас нередко позволяет себе такого рода выступления в популистских целях.

Abbas tells U.N. Israeli actions could lead to ‘one state’ https://t.co/FB9kpJJdlT — NN News (@NNNews13) September 25, 2021

История может повториться

По разным оценкам, на территории Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан проживает около 650 тысяч палестинцев. И обращение этих людей к более радикальной идеологии в рамках исламистских организаций сопротивления вряд ли соответствует интересам еврейских властей.

В мае текущего года межнациональные разногласия уже привели к серьезному военному обострению — 11-дневной войне в секторе Газа. В тот период в Восточном Иерусалиме произошла серия больших митингов, спровоцированных решением Тель-Авива о выселении нескольких палестинских семей из их домов в священном городе. Протесты переросли в столкновения с полицией, дошедшие в том числе и до территории одной из главных святынь Ислама — мечети Аль-Акса, располагающейся на Храмовой горе.

ФБА «Экономика сегодня» / Вячеслав Березниченко

После этого силы ХАМАС начали ракетный обстрел еврейской территории, что спровоцировало ответный огонь со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ставший причиной серьезных разрушений в анклаве. В то же время большая часть снарядов, выпущенных из сектора Газа, была перехвачена системами ПВО «Железный купол».

Несмотря на это жертвы есть по обе стороны конфликта, хоть больший процент погибших составляет именно арабское население региона. Сектору Газа был нанесен значительный ущерб, который еще более усугубил там неблагоприятную гуманитарную обстановку.

Global Look Press / Sameh Rahmi / ZUMAPRESS.com

Добившись поставленных целей и ослабив ХАМАС, израильтяне прекратили военные действия. Это одностороннее решение Тель-Авива силы исламского сопротивления записали себе в заслугу, объявив о победе над противником. Однако обострение никак не повлияло на политику израильского руководства, продолжающего строительство поселений и силовым путем подавляющего палестинские митинги. По этой причине очередное возобновление боевых действий является скорее вопросом времени.

Сейчас региональная обстановка вновь накаляется: призывы руководства ХАМАС к массовым беспорядкам и атакам на еврейское государство могут стать причиной нового витка эскалации затянувшегося конфликта. Тем более, что решительные действия против Израиля со стороны палестинских группировок активно поддерживают проиранские силы. Так, иракская «Катаиб Хезболла» заявила, что реакцией на события в Дженине и Восточном Иерусалиме должна быть военная операция против Тель-Авива.